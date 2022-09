Cecchi: “Ci sono tutte le carte in regola per poter fare bene, ma è un momento difficile e sarà la partita più dura del girone”

Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare le sensazioni alla vigilia della sfida di Conference League contro il Basaksehir. Ecco le sue parole: “Nelle sfide da dentro o fuori, la Fiorentina è sempre stata brava. Stiamo per incorrere nella partita più difficile dell’intero girone“.

E aggiunge, in base anche a quanto visto in campionato: “Ci sono tutte le carte in regola per poter fare bene. Purtroppo, il momento della squadra è marchiato e rappresentato da quanto visto a Bologna, ma la squadra sa anche fare molto bene, vedi Napoli e Juventus”.