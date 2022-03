Cecchi: “Ci vuole calma con Cabral, non va bruciato. Torreira può legarsi a lungo a Firenze e alla Fiorentina”

Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi, intervenuto a Radio Bruno Toscana, si è soffermato sui temi del momento in casa Fiorentina.

A cominciare da Torreira: “L’uruguaiano può diventare un punto di riferimento della Fiorentina e legarsi a lungo con questa squadra e questa città, come fatto da Immobile alla Lazio e dal Papu Gomez all’Atalanta. Torreira è ovunque e riesce a combinare quantità e qualità”.

Cecchi prosegue così sul dualismo Piatek-Cabral: “Entrambi hanno giocato male, ma ci può stare: non dobbiamo correre il rischio di bruciarli, soprattutto il brasiliano. Credo che sarebbe giusto far giocare uno di loro due per diverse partite in fila, così da permettergli di trovare confidenza con il resto della squadra”.

Chiosa finale di Cecchi: “La Fiorentina gioca con la linea alta per scelta e questo le ha permesso di mettere lì il Bologna. C’era l’obbligo di vincere per continuare questo percorso incredibile e farlo in maniera sporca, come una big, è quasi più bello”.