Cecchi: “Contro la Salernitana Cabral poteva fare poco. A Italiano conviene rimanere a Firenze e sono convinto lo farà”

ll giornalista Stefano Cecchi ha commentato a Radio Bruno la dolorosa sconfitta di ieri della Fiorentina contro la Salernitana. Queste le sue dichiarazioni a riguardo ma non solo:

“La squadra di Italiano non è mai stata in partita ella prima frazione di gioco. Il gol di Bonazzoli poi ci ha dato la stangata finale. La vittoria del Milan ci dà ancora speranza per l’Europa e la Fiorentina ha le carte in regola per farlo. Cabral? Poteva fare poco in mezzo a tre difensori, è mancato il supporto alla punta”.

E ancora: “L’accanimento su Igor mi sembra un po’ fuori luogo. Con Milenkovic è stato una delle migliori coppie difensive degli ultimi mesi. Italiano? A lui conviene rimanere a Firenze per la sua crescita personale e sono convinto che lo farà. Dopo l’addio turbolento allo Spezia la vedo dura possa ripetere quella situazione anche quest’anno”.