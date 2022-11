Cecchi: “Cragno non mi esalta, ma farei lo scambio con Gollini. Investirei soldi sul trequartista, visto che Bonaventura e Barak…”

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno di alcuni giocatori della Fiorentina, tra cui Sofyan Amrabat. Queste le sue dichiarazioni: “Il marocchino si sta inventando un ruolo, è da applausi. Oltre a lui, poi, merito a Italiano per averlo trasformato. Qualcosa è cambiato dal gol che fece contro lo Spezia. Dà tanta tranquillità alla difesa e consente libertà alle mezzali. Ora serve il rinnovo”.

E sul portiere: “Io avrei preso Meret più che Vicario. Al Napoli non giocava e sa cosa è l’impostazione dal basso. Tecnicamente non mi esalta nemmeno Cragno, ma lo preferisco a Gollini. Io lo scambio lo farei”

E infine: “Io spenderei soldi per un trequartista, perché né Bonaventura né Barak lo sono di ruolo. Sogno Luis Alberto. Farei l’investimento visto che per l’attacco non vedo grossi nomi”.