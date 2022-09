Cecchi: “Credo che Italiano sia dentro ad un percorso difficile, perché Firenze non lo vede più come lo vedeva appena due mesi fa”

Il giornalista Stefano Cecchi, ad A Tutto Gol, trasmissione in onda su Toscana Tv, ha toccato vari temi di attualità viola: “La Fiorentina non ha subito il Riga giovedì. I viola mancano di qualità in avanti, e l’allenatore ne ha colpa in parte. Se fossi stato allo stadio, avrei fischiato anche io, con tutto il bene che voglio a questa squadra.

Poi ha proseguito: “Credo che Italiano sia dentro ad un percorso difficile, perché Firenze non lo vede più come lo vedeva appena due mesi fa. Ho il sospetto che nel calcio, si consumi davvero tutto in fretta”.