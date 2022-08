Cecchi elogia Italiano: “Ha trovato il modo per fare rendere la Fiorentina sopra ogni aspettativa”

Questo pomeriggio il giornalista Stefano Cecchi, durate un collegamento per Radio Sportiva, ha avuto modo di parlare del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: al centro delle critiche degli ascoltatori l’eccessiva sfrontatezza della squadra gigliata, che spesso porta a scarsi risultati. Questo un estratto delle sue parole:

“Italiano però è questo tipo di allenatore, un eccessivo che va preso nel bene e nel male. Questo suo calcio sfrontato, dalla difesa sempre alta e che cerca sempre il possesso del pallone, è quello che ha permesso al tecnico di correggere alcuni difetti strutturali della Fiorentina e di farla arrivare più in alto di quello che ci si poteva immaginare lo scorso anno. A Firenze c’è un dibattito aperto sul fatto stesso di come in certe occasioni non fosse idoneo giocare un calcio antico: per esempio se vinco 2 a 0 con il Twente, perchè non provi a difenderti e ripartire in contropiede? Ma nella testa di Italiano questa è un’eresia, lui è convinto che soltanto correndo a mille all’ora questa la Fiorentina possa essere competitiva. Quindi sottolineo che questa squadra si prende certi rischi perché quel rischio è la cosa che determina però la sua forza”.