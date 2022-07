Cecchi: “Fiorentina una delle poche a cacciare fuori i soldi. Per il centrocampo sogno uno alla Luis Alberto o alla De Paul”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Stefano Cecchi per analizzare quelle che sono state le mosse di mercato della Fiorentina fino ad adesso. Queste le sue parole: “Al momento la società viola è tra le poche che ha tirato fuori i soldi per il mercato. Il terzino destro mancava ed è in arrivo, mancava un centrocampista ed è arrivato Mandragora. Là davanti Jovic potrebbe risolvere tanti problemi. Lui è una scommessa ma ci può far fare il salto di qualità”

E ancora: “Per il ruolo da titolare vedo più avanti il serbo rispetto a Cabral. L’ex Real Madrid non è uno che si isola, ma gioca con la squadra e con tanta tecnica. Per il centrocampo sogno un giocatore alla Luis Alberto o alla De Paul”.