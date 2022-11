Cecchi: “Gli argentini hanno una visione diversa della Nazionale. In Qatar dobbiamo fare il tifo per Nico”

Il giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi, ha commentato a Radio Bruno le vicende di casa Fiorentina: dalla vicenda Nico Gonzalez alle voci su Luis Alberto. Questa la sua opinione:

“Gli argentini hanno una concezione diversa della nazionale, per loro conta molto di più. Sarebbe stato bello ricevere qualche segnale da lui stesso sulle condizioni fisiche, anche se poi poteva creare ancora più problemi. In Qatar dobbiamo fare il tifo per lui, perché può tornare decisivo anche per la Fiorentina. Nel caso in cui poi si decida di venderlo, il suo prezzo può salire. Luis Alberto? Lui e De Paul li reputo i giocatori perfetti per il gioco di Italiano. Lo spagnolo della Lazio serve assist in spazi che altri non vedono”.