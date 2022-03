Cecchi Gori: “A Baggio dispiacque andar via da Firenze. Venne da me e mi disse: ‘Come faccio ad andare alla Juventus?’. Vlahovic via per i soldi, ma non è il Divin Codino”

Oggi ci sarà il ritorno a Firenze dell’ex centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic. Per lui si annuncia una serata difficile dal punto di vista ambientale.

L’ex presidente viola, Vittorio Cecchi Gori, fa un’analogia con un altro grande ritorno che è rimasto impresso nella memoria dei tifosi gigliati: “Quando prendemmo la Fiorentina – racconta a La Gazzetta dello Sport – Baggio era stato appena ceduto dai Pontello. Lui era proprio legato a Firenze, gli dispiacque andare via. Venne una volta a cena e mi disse: “Come faccio ad andare alla Juventus?”. Ma alla fine se la cavò bene, recuperò il rapporto grazie anche a quella sciarpa viola raccolta la prima volta che tornò al Franchi. Certo, Vlahovic è andato via da pochissimo tempo e questo non aiuta a stemperare gli animi”.

Poi aggiunge: “È stata una questione di soldi, voleva andare in una squadra che gliene dava di più e la Juve che ogni stagione scende in campo per lo scudetto e le coppe europee poteva offrirglieli. Ma ricordiamoci che Vlahovic non è Baggio, è un buon giocatore, ma il suo valore si capirà solo nelle partite più difficili”.