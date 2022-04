Cecchi Gori: “Avevo una squadra di calcio e stavo creando il terzo polo TV, mi hanno portato via tutto per un errore minimo. Non pensavo che sarei rimasto nella storia per la battuta sullo zafferano”

Nel giorno del suo 80esimo compleanno, l’ex presidente della Fiorentina , Vittorio Cecchi Gori , è stato intervistato dal Corriere della Sera. Nel corso di questa intervista ha dichiarato: “Col passare del tempo, le cose si sono precisate. Avevo Tmc, stavo creando il terzo polo tv, avevo una quota di quella che sarebbe diventata Sky, una library di film sterminata e una squadra di calcio, per cui avevo capito l’importanza dei diritti tv di cinema e calcio. Successe, invece, una lotta con la tv generalista. Mi hanno portato via tutto, per un errore minimo rispetto alla vastità di ciò che amministravo. Ma tante vicende sono aperte e qualcosa conto di recuperare”.

Nel corso di una perquisizione in casa sua, fu anche trovata della cocaina. Fu allora che Cecchi Gori ebbe l’idea di dire che fosse zafferano: “Come mi è venuto in mente? E chi lo sa? Certo non pensavo che sarei rimasto nella storia per la battuta sulla zafferano”.