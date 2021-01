Cecchi Gori contro Commisso: “Ho la Fiorentina nel cuore, ma in questo momento non è gestita bene”

L’ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori ha rilasciato una lunga intervista al giornale di gossip Chi. Al centro delle sue dichiarazioni le tante donne della sua vita ma anche, ovviamente, la società viola.

E proprio a tal proposito, Cecchi Gori ha espresso poche ma significative parole: “Ho la Fiorentina nel cuore, ma in questo momento non è gestita bene. Lasciamo perdere, cambiamo discorso”. Un attacco rapido e certamente non velato al presidente Rocco Commisso, che sicuramente non farà piacere all’attuale patron della Fiorentina.