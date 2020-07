Cecchi Gori durante le sue visite sul set del film: “Ogni tanto mi sembra di veder comparire il babbo e la mamma”

Solo qualche giorno fa è arrivata finalmente una vittoria per l’ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori, a cui sono stati riconosciuti negli Stati Uniti i diritti sulla sceneggiatura del film su Enzo Ferrari con regista Michael Mann. Una piccola soddisfazione per il produttore che durante la sua vita ha conosciuto prima il paradiso e poi solo inferno. Ora sulla sua figura arriva da domani, martedì 14 luglio, on demand sulle principali piattaforme “Cecchi Gori. Una famiglia italiana”, film-documentario scritto e diretto da Simone Isola e Marco Spagnoli. “Sono rimasto figlio, sono rimasto figlio”, così Vittorio Cecchi Gori ha detto più volte durante una visita sul set del film in quella casa dei genitori in cui si era rifugiato, dopo aver dovuto abbandonare il prestigioso appartamento di Palazzo Borghese. Non solo, in quella casa romana, ha confessato, sempre in quell’occasione, con un certo infantile candore: “Ogni tanto mi sembra di veder comparire il babbo e la mamma“.

