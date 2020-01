Cecchi Gori e l’incontro con la Rusic al Grande Fratello Vip. VIDEO

Un momento molto televisivo ma anche tenero sotto altri punti di vista. L’ex proprietario della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, è entrato dentro la casa del Grande Fratello Vip, che va in onda su Canale 5, per incontrare, dopo un bel po’ di tempo che non succedeva, l’ex moglie Rita Rusic. I due hanno passato qualche minuto assieme, ma prima di incontrarla Cecchi Gori aveva raccontato alcuni particolari della loro storia d’amore: “Sono venuto a vedere che cosa fa Rita qua, perché sono due o tre settimane che non la sentivo più. E poi sono venuto a sapere che viveva a Cinecittà. E’ una donna con dei numeri perché altrimenti non l’avrei sposata. Siamo stati sposati per vent’anni e abbiamo avuto due magnifici figli”.

