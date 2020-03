Cecchi Gori lascia l’ospedale. Niente carcere, per l’ex proprietario della Fiorentina scattano gli arresti domiciliari

Buone notizie arrivano per l’ex proprietario della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, il quale questa mattina ha lasciato l’ospedale Gemelli di Roma, dove era ricoverato dallo scorso 27 febbraio. L’imprenditore cinematografico aveva accusato un malore dopo l’arrivo della sentenza di Cassazione, che ha reso definitiva la condanna per bancarotta in relazione al fallimento della Safin. 8 anni, 5 mesi e 26 giorni che però, differentemente rispetto a quanto venuto fuori in un primo momento, Cecchi Gori sconterà agli arresti domiciliari e non nel carcere di Rebibbia.

Contro questa ipotesi si erano mosse molte celebrità, sue amiche e l’ex moglie Rita Rusic la quale aveva detto: “Se dovessero portarlo in carcere potrebbe morire”.