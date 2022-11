Cecchi Gori: “Sono stato derubato perfino da alcuni avvocati che mi avrebbero dovuto difendere. Tutta Firenze ci chiese di prendere in mano la Fiorentina”

L’ex Presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori, in una lunga intervista a La Repubblica, ha toccato varie tematiche: “Sono stato derubato perfino da alcuni avvocati che mi avrebbero dovuto difendere! Agli indici odierni quel patrimonio è calcolabile intorno a un paio di miliardi di euro”.

Poi sull’avventura in viola ha proseguito: “Tutta Firenze ci chiese di prendere in mano la squadra di calcio e lo facemmo volentieri. Fu un atto sentimentale. Tra l’altro il babbo e la mamma si erano conosciuti allo stadio durante una partita di Fiorentina Juventus. Il business dei diritti venne dopo. Avevo in mano le due cose più popolari in Italia: il cinema e il calcio. Era l’occasione per rendere il Gruppo Cecchi Gori protagonista”.