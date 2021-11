Cecchi: “Ho la sensazione che dietro a Vlahovic ci sia la Juventus. Vi dico perché la Fiorentina segna pochi gol”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, ha commentato le vicende del momento in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Ecco le sue dichiarazioni: “Ho la sensazione che dietro a Vlahovic ci sia la Juventus. Il serbo è diventato un centravanti forte perché Firenze l’ha preso sotto la sua ala e l’ha fatto diventare questa specie di campioncino. Se andasse a Torino, per me sarebbe ancora peggio di Chiesa: in lui vedevo forte la volontà di trasferirsi alla Juventus, mentre in Vlahovic ho sempre visto altro. Il rigore non battuto è un senso di responsabilità, non abdicazione: sul campo non ha mai tradito”.

Continua così Cecchi: “Nastasic non si sta rivelando un grande sostituto di Pezzella, ma il vero colpo della difesa è stato Martinez Quarta. La Fiorentina fa pochi gol non per problemi di filosofia, ma per problemi degli interpreti. Quanti gol hanno fatto Callejon, Saponara e Sottil? Soltanto uno in tre. Vado oltre: anche le mezzali, tolto Bonaventura, non hanno portato bonus”.