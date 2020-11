Cecchi: “Iachini? Il calcio ha delle regole. Tra Sarri e Mazzarri…”

La firma de La Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato a Radio Bruno Toscana dei temi del momento in casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “La riconferma di Iachini nasce da un’idea di Commisso, fatta anche con coraggio visto che la maggioranza di Firenze era perplessa, per usare un eufemismo, sulla sua riconferma. Mi sarei aspettato qualche acquisto in più per Iachini, che aveva chiesto alla società un regista e un attaccante. Oggi non è più un’eresia pensare ad una soluzione diversa rispetto a questa guida tecnica. Il calcio ha delle regole e mi pare che per il tecnico della Fiorentina sia vicino il momento dell’addio. Adesso anche i giocatori sembrano non credere più nel calcio di Iachini, anche se non è soltanto lui il responsabile. Mazzarri al suo posto? E’ un grande professionista, che al Napoli ha fatto faville. Ma tra lui e Sarri ci sono delle categorie di differenza”.