Cecchi: “Il Franchi è la sede ideale per la Fiorentina. Campi resta solo un’ipotesi”

Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Bruno per parlare della turbolenta questione stadio, da tempo al centro dell’agenda della Fiorentina. Queste le sue parole: “Dovessero arrivare sviluppi sulla nuova pista dell’Aeroporto, non so se la planimetria del progetto per lo stadio nuovo possa dare fastidio. C’è una corrente di pensiero che dice che le due cose non potrebbero coesistere, e una che dice il contrario. Credo che al momento sia troppo presto per parlarne. C’è da dire che Campi è un’idea, un’ipotesi reale ma senza reali conferme. La notizia dell’incontro con tra la proprietà viola e i proprietari dei terreni ha incendiato gli animi di chi ritiene che lo stadio sia una priorità della città di Firenze. Io continuo a pensare che Firenze non possa permettersi due stadi e che se venisse fatto un nuovo stadio altrove, lo stadio Franchi diventerebbe un monumento fatiscente. La situazione sarebbe ingestibile: con tutti i soldi che dovremmo spendere per la manutenzione poi cosa ci fai? Non si possono spendere milioni di euro per qualche concerto durante l’anno. Commisso inizialmente era interessato soltanto a fare il nuovo stadio. Poi piano piano è uscita l’idea che attorno allo stadio dovessero esserci tutta una serie di esercizi commerciali. Ritengo che il Franchi possa continuare a essere la sede ufficiale della Fiorentina, proprio per il fatto che si potrebbe cominciare a costruire in modo serio senza dover traslocare da qualche parte. Vertonghen? E’ un giocatore forte ma ha una certa età. Vorrei capire che ruolo verrebbe a ricoprire in viola e quanto sarebbe il suo stipendio. Se dovessi scegliere tra lui e Milenkovic, scegliere senza dubbio il serbo”

