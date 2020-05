Cecchi: “Il prossimo allenatore della Fiorentina sarà Juric. Iachini non innesca i sogni di Commisso”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, intervenuto a Radio Sportiva, si è sbilanciato sulla futura guida tecnica della Fiorentina, dicendo: “Secondo me il prossimo allenatore sarà Juric. Iachini ha fatto bene, ha rimesso in carreggiata una squadra che si era smagliata, ma non innesca quel sogno che cerca un presidente come Commisso“.

Juric è stato uno degli artefici della stagione bellissima che ha fatto il Verona, almeno fino a quando il campionato non è stato bloccato. Sotto la sua direzione sono venuti fuori giocatori come Kumbulla, Rrahmani e il prossimo centrocampista viola, Amrabat.