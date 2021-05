Cecchi: “In estate Commisso si gioca tutto. Perché De Paul è ancora all’Udinese? La Fiorentina faccia lo stesso con Vlahovic”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato di Fiorentina durante il suo intervento a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “Sono molto contento, ero stanco di gufare le squadre piccole: per noi tifosi viola, Benevento-Cagliari poteva finire in qualsiasi modo. Possiamo dirlo senza dubbi: siamo salvi. La Fiorentina ha raggiunto questo traguardo sul campo, la squadra di Iachini è in salute e anche prima della Lazio avevamo assistito a degli sprazzi positivi. Penso che dopo Sassuolo sia stato fatto un patto all’interno dello spogliatoio: arrivare alla salvezza e poi ognuno per la sua strada. Iachini? Ha scelto i suoi uomini e le sue idee, mettendo da parte Eysseric e confermando la difesa a tre”.

Prosegue così Cecchi: “Commisso si gioca molto nella prossima sessione di mercato, non può proprio sbagliarla. La proprietà della Fiorentina ha tutto per far sognare i propri tifosi. Al presidente chiedo soltanto la permanenza di Vlahovic, a prescindere da tutto il resto. Vanno creato le condizioni per tornare a fare calcio a Firenze attorno al numero nove. La sua conferma infiammerebbe il cuore di Firenze. Perché De Paul è ancora all’Udinese? Perché l’ambiente lo esalta e la stessa cosa deve farla la Fiorentina con Vlahovic”.