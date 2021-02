Cecchi: “Ingeneroso addossare tutte le colpe a Prandelli. Sul banco degli imputati devono esser messi i giocatori”

Durante la trasmissione in onda su Toscana Tv, Casa Viola, di ieri sera, il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi ha espresso il suo punto di vista riguardo le critiche mosse da stampa e tifosi verso il mister viola: “Condannare Prandelli per la sconfitta contro la Sampdoria è ingeneroso. Il calcio è fatto di episodi: se Dragowski fa il Dragowski e para quelle due conclusioni non irresistibili, se Milenkovic avesse segnato di testa nell’occasione capitatagli, che cosa avremmo detto oggi di Prandelli? Sul banco degli imputati ci devono salire i giocatori e le loro prestazioni, penso a Kouame, Castrovilli e Pezzella tanto per fare tre nomi, ma ripeto, mi pare quanto meno ingeneroso addossare tutte le colpe al tecnico”.

