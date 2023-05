“Inutile dare tutte le colpe a Jovic. I tifosi viola hanno stravinto sugli spalti”

Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha voluto sottolineare alcuni aspetti della finale di Coppa Italia persa ieri dalla Fiorentina contro l’Inter. Questo un estratto delle sue parole:

“Chiunque alla vigilia della finale con l’Inter pensavamo fosse impossibile, soprattutto per la caratura tecnica della rosa di Inzaghi, e invece al contrario la Fiorentina è riuscita a fare un’ottima partita. Nonostante il risultato la squadra di Italiano ha giocato una partita incredibile con un finale straordinario, riuscendo a mettere alle corde uno squadrone come i nerazzurri. Le colpe di Jovic? Sono convinto che adesso non serva a niente puntare il dito contro Jovic: è vero che ha sbagliato due nette occasioni da gol, ma il movimento che fa per liberarsi al tiro a tu per tu con Handanovic è da campione”.

Ha poi concluso elogiando i tanti tifosi viola che ieri avevano raggiunto la capitale per assistere alla sfida: “Ieri c’era un’atmosfera fantastica, cosi tanto tifo che esprimeva un amore illogico, perché non c’è nulla di conveniente nel tifare la Fiorentina, la ami a prescindere. Ieri ho avuto la certezza di stare dalla parte giusta, accanto a un popolo che con il calcio tira fuori la parte migliore. Ora non bisogna abbatterci e cadere in inutili pessimismi del giorno fopo, da oggi dobbiamo ripartire per farci trovare pronti per l’appuntamento di Praga”