Cecchi: “Italiano ha seguito cosa gli diceva la gente, forse esasperato, ma non mi è piaciuto. Così arrivano gli infortuni”

Stefano Cecchi, noto giornalista, è intervenuto a Radio Bruno per parlare di quella che è la situazione in casa Fiorentina dopo la brutta sconfitta di Bologna. Questo il suo pensiero: “A me Italiano piace e continuo a sostenerlo. Alla fine ha fatto cosa gli chiedeva la gente, ma senza rotazioni ci sono gli infortuni. E si è visto. Non mi è piaciuta questa cosa, magari l’ha fatta per esasperazione. Modulo? Secondo me il 4-2-3-1 dà più alternative rispetto al 4-3-3. L’assenza di Nico Gonzalez è pesantissima. Amrabat anche ieri è stato tra i migliori, ma il possesso palla della squadra è diverso da quello dello scorso anno: siamo molto più prevedibili”

E ancora: “Contestiamo pure, ci sta, ma manteniamo la ragione. Intorno al mister c’è una brutta aria. Non è Klopp, ma nemmeno l’unico colpevole di questa situazione”.