Cecchi: “Italiano mi piace molto, ma non mi voglio affezionare. Se Vlahovic continua così, perché venderlo a gennaio?”

La firma de La Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Italiano mi piace moltissimo, ma non mi ci voglio affezionare. È un tecnico molto ambizioso e non mi è piaciuto il modo in cui è andato via dallo Spezia. A Firenze sta facendo un lavoro ottimo con tanti calciatori, non solo a livello fisico ma anche mentale. Venuti? Con il Milan mi è piaciuto molto, ha fatto una gara da leader vero. Bene anche Odriozola: ha un po’ sofferto in fase difensiva, ma è stato pericoloso in attacco”.

Continua così Cecchi: “Vlahovic mi veniva da considerarlo una bandiera: è un giocatore arrivato giovanissimo e cresciuto giorno dopo giorno. E’ un leader nato, come dimostrato anche dal gesto di responsabilità di non tirare il rigore contro il Cagliari. Se continua così, perché pensare di venderlo a gennaio? Sappiamo che prima o poi se ne andrà, ma non bisogna rovinare questo momento della Fiorentina”.