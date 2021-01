Cecchi: “La Fiorentina è una squadra senz’anima. Prandelli, perché questa formazione contro il Napoli?”

La firma de La Nazione, Stefano Cecchi, ha commentato a Radio Bruno Toscana la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Questa è una squadra senz’anima: sono un gruppo di giocatori che non è mai diventato squadra. Gli episodi ci raccontato questo ormai da diversi mesi. Callejon? Non lo voglio crocifiggere, quella foto dopo sette anni insieme ci sta, ma è anche inopportuna. Mi sembra che sia sparito l’orgoglio di indossare la maglia della Fiorentina. Insigne e Politano non possono fare come vogliono, tipo sul terzo o sul sesto gol. Le scelte di Prandelli? Sarebbero anche sensate, mi chiedo però perché a Napoli sì e in casa col Cagliari no. Abbiamo concesso a Gattuso il centrocampo, è come se Prandelli fosse caduto nel buio di questo periodo. La Fiorentina ha delle fragilità clamorose”.