Cecchi: “La Fiorentina ha mostrato un’idea di gioco che la Juventus non ha. L’espulsione c’è ma la sciocchezza è di Amrabat”

Il giornalista fiorentino Stefano Cecchi ha parlato a Radio Sportiva commentando la partita di ieri sera tra Juventus e Fiorentina. Queste le sue parole: “Sono rimasto amareggiato dalla sconfitta di ieri sera. La Juventus è superiore alla Fiorentina, però io viola hanno giocato bene per gran parte della partita. La gara è stata decisa dalla giocata di un campione come Cuadrado, che in pochi metri ha bruciato Biraghi. A differenza dei bianconeri la Fiorentina ha mostrato un’idea di calcio precisa”

E sull’arbitraggio: “Alla Juventus forse manca qualche sanzione. L’espulsione di Milenkovic c’era, ma la sciocchezza è di Amrabat“.