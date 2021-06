Cecchi: “La Fiorentina può decidere il futuro di Vlahovic. C’è una cosa da non fare in caso di addio”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato di Fiorentina e del futuro di Dusan Vlahovic a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “L’interesse della Juventus? Il problema nasce quando i giocatori non hanno richieste. Sono convinto al 99% che rimarrà a Firenze e sono contento che le big siano interessate a lui: ciò significa che ha fatto bene. Dalle parole di Vlahovic emerge la voglia di rimanere, se poi non prolungherà amen. Se un giocatore è forte può essere ceduto anche ad un anno dalla scadenza senza che si deprezzi”.

Cecchi si sofferma poi sul rinnovo di Vlahovic: “Le problematiche arrivano quando i giocatori puntano i piedi, com’è successo a Chiesa. Nel serbo, però, non ho mai visto segnali di insofferenza, anche perché ha altri due anni di contratto. Ha voglia di crescere ancora e difficilmente lo farebbe bene come alla Fiorentina. Altrimenti, si può anche venderlo rimpiazzando in modo degno: l’importante è non ripetere l’errore commesso con Callejon al posto di Chiesa”.