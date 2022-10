Cecchi: “La sfida di oggi sembra facile ma non lo è per il clima in casa Fiorentina. Con Italiano difficilmente vedremo le due punte, abbiamo rinunciato a Torreira e…”

A Radio Bruno il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi analizza la sfida di stasera della Fiorentina in Conference con spazio anche per altri temi: “Quando si deve per forza vincere non è mai una partita semplice. Sembra una gara facile ma non lo è per il clima che si è creato. Se non dovesse andar bene oggi, sarebbe dura poi lunedì giocare a Lecce. Se abbiamo scelto di rinunciare a Torreira, serve trovare qualità nelle mezzali”.

Conclude Cecchi: “Paghiamo però l’assenza di Castrovilli. Duncan non gioca perchè è un giocatore di quantità e a quella pensa già Amrabat. Nel calcio di Italiano non sono previsti Jovic e Cabral insieme. I due attaccanti li vedremo con difficoltà”.