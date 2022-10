Cecchi: “La via europea della Fiorentina è più percorribile in Conference che in campionato”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Stefano Cecchi, intervenendo sulla situazione attuale in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Questa squadra ha sbagliato alcune gare, ma non è così terribile. C’è anche da dire che non è stata fortunata. Se c’è una via europea per la Fiorentina, questa si rivolge più alla Conference League che al campionato”.

“Ora serve ritrovare quella leggerezza che c’era lo scorso anno, cosa che abbiamo intravisto contro gli Hearts. Così come la sicurezza in attacco. In campionato bisognerebbe giocare senza fare i conti, leggeri”.