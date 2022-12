Cecchi: “Ma godiamoci Amrabat e basta. Sento troppi discorsi sul valore del giocatore, quando non c’è stata alcuna dichiarazione di addio”

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, tra i protagonisti assoluti del Mondiale in Qatar. Queste le sue dichiarazioni: “I tifosi viola dovrebbero godersi di più un giocatore viola che sta facendo benissimo in Coppa del Mondo. Sento invece troppi discorsi sul costo, sulla sua prossima squadra…”

“Questo calcio economicista non mi appartiene. E poi gioca nello stesso ruolo che alla Fiorentina, che senso ha dire che gioca diversamente o meglio in nazionale? Non esistono dichiarazioni di addio né da parte della società, né da parte del marocchino”.