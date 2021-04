Tiene banco anche il futuro di Franck Ribery in casa Fiorentina; il contratto del campione francesce infatti scadrà il prossimo giugno. Ha toccato l’argomento a Casa Viola il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi: “Mi aspettavo di più da lui. A frenarlo sono stati gli infortuni e le squalifiche. Quando è stato in campo è stato un calciatore che ha raccontato la sua classe. Quando si è acceso è stato un calciatore importante. Però non ripartirei da Ribery a giugno”.