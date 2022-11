Cecchi: “Mi aspetto un colpo di mercato a centrocampo. Bianco in prestito per vederne in reale valore”

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno di diversi aspetti della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questa la sua opinione: “Dal mercato mi aspetto un grande colpo a centrocampo, non in attacco. Con Amrabat in mezzo ci vedrei bene Castrovilli, mentre Bianco lo lascerei partire in prestito, così magari vediamo veramente di che pasta è fatto”.

“Vedo tanta incomprensione nella vicenda Nico Gonzalez, che potrebbe essere pericolosa. Credo l’argentino sia in buona fede, mentre da parte della società non vedo grossa disponibilità a fare un passo indietro. Prenderei Karsdorp, che oggi è un’occasione e poi un centrale”.