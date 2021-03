Cecchi: “Milenkovic è il difensore più forte che abbiamo, deve giocare. Prandelli rischia la contestazione qualunque scelta faccia”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi, parlando di quella che è la situazione attuale in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Contro il Parma è vietato sbagliare. Dobbiamo solo vincere, non importa come. La cosa grave è che siamo indolenti e neanche ci arrabbiamo più. Sembra che tutto ci vada male. Vedo il fuoco solo in Vlahovic, Quarta e Venuti. Milenkovic lo terrei in campo, è il difensore più forte che abbiamo. Qualsiasi scelta faccia Prandelli rischia di avere tutti contro. Basta vedere l’atteggiamento di Amrabat dopo l’esclusione contro lo Spezia, se manca anche lo spirito di rivalsa è finita”.