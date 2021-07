Cecchi: “Non esulto ai gol di Chiesa dopo che ha lasciato la Fiorentina per andare alla Juventus”

La firma de La Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato a Radio Bruno Toscana l’indomani della vittoria degli Europei da parte dell’Italia nella finale contro l’Inghilterra.

Questo il pensiero del giornalista: “Il mio cuore è viola, per la Fiorentina. Il resto è contorno: la Nazionale per me è altro, calciatori come Bonucci e Donnarumma non ce la faccio a tifarli. Proprio come Chiesa: non esulto ai suoi gol dopo che ha lasciato la Fiorentina per andare alla Juventus”.