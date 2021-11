Cecchi: “Non ho capito il cambio Torreira-Amrabat, l’uruguaiano è perfetto per Italiano. Sottil e Callejon le delusioni più grandi della Fiorentina”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato della sconfitta della Fiorentina contro la Juventus e di altri temi a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: “Per 70’ la Fiorentina è stata dentro la partita e forse ce l’aveva addirittura in controllo. Non ho capito il cambio tra Amrabat e Torreira, ha tolto qualcosa alla squadra. Quando manca l’uruguaiano si sente: quando è in campo, la Fiorentina gioca meglio perché lui è il giocatore ideale per il gioco di Italiano”.

Cecchi si sofferma poi su altri temi: “Finora, Sottil e Callejon sono le due delusioni più grandi della Fiorentina. Lo spagnolo non saltava l’uomo nemmeno al Napoli, ma sui tagli era fortissimo: oggi non fa più neanche quelli. Il rosso a Milenkovic? E’ noto che Chiesa accentui i contatti, ma il serbo ha sbagliato. Per quanto riguarda il mancato rigore, se ce l’avessero fischiato contro mi sarei infuriato”.