Cecchi: “Parole di Nicchi preoccupanti e non solo per chi tifa Fiorentina. Il suo un atteggiamento sborone da signorotto medievale”

Intervenuto su Radio Sportiva, il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, pone l’attenzione sulle parole dette dal presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, spiegando che “sono preoccupanti, non solo per chi tifa Fiorentina. L’arbitro dovrebbe essere una figura terza mentre lui il giorno dopo ha minacciato facendo lo sborone. Come si permette di avere questo atteggiamento da signorotto medioevale?”.