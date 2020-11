Cecchi: “Prandelli ha l’accordo con Pradè e Barone. Iachini? Dire che Sepe è stato il migliore in campo è sintomo di confusione”

La firma de La Nazione, Stefano Cecchi, è intervenuto a Lady Radio per discutere dei temi del momento in casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “Futuro della panchina? Prandelli ha l’accordo con Pradè e Barone, ma la decisione finale spetta a Commisso. Cesare ha scritto pagine meravigliose a Firenze: tutti ci ricordiamo le sue imprese e proprio per questo motivo ho paura che la sua immagine si possa deturpare. La Fiorentina ha molti difetti, probabilmente non è così brutta ed è meglio di come sembra. La trasferta di Parma? Due feriti sono meglio che un morto, questo mi è parso l’andamento della partita. Io mi stavo per addormentare, son sincero. Non so se i giocatori sono con Iachini, a giudicare dalle facce viste nelle ultime partite ho tanti dubbi. Iachini? La sua fisiognomica è cambiata: dire che Sepe è stato il migliore in campo è sintomo di confusione e fantasia. Il tecnico della Fiorentina va bene per salvarsi, ma non per ricostruire il futuro di una squadra. La Viola non rischia la Serie B, ma qualcosa di peggio: la noia e la disaffezione da parte di Firenze e dei tifosi”.