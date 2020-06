Cecchi: “Quando deturparono il Franchi per i Mondiali nel ’90 nessuno disse nulla. Dichiarazioni di Pessina inaccettabili”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Stefano Cecchi per parlare della situazione stadio a Firenze. Queste le sue parole: “Lo abbiamo capito tutti che Commisso vuole fare lo stadio, facciamolo lavorare. Con lo stadio a Campi andranno fatte delle modifiche alla viabilità. Se venisse fatto lì io sarei contento. Le parole di Pessina sono inaccettabili, la Soprintendenza non è un ente assoluto. Quando il Franchi fu deturpato per i Mondiali del 1990 nessuno disse nulla”.

