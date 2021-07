Cecchi: “Quando Vlahovic lascerà la Fiorentina, lo farà diversamente rispetto ad altri. Callejon…”

Ecco le sue dichiarazioni: “Sono convinto che il giorno in cui Vlahovic lascerà Firenze, lo farà diversamente rispetto ad altri giocatori. La tecnica è importante, ma la testa lo è ancora di più. E Dusan ce l’ha, oltre ad avere margini importantissimi di miglioramento a livello tecnico. È sulla strada giusta per crearsi un futuro da campione. Callejon? Insieme ad Amrabat, lo spagnolo è stata una delle delusioni più grandi dell’ultimo campionato. La Fiorentina lo aveva preso a Iachini per giocare con il 4-3-3 o il 3-4-3, ma per tutto l’anno è stato usato il 3-5-2. Con il modulo di Italiano può tornare a fare bene”.