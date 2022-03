Cecchi: “Se dovesse andarsene Odriozola, voto per Bellanova. Perché vogliamo svendere Dragowski? Non parlatemi di Provedel”

Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi si è soffermato sui temi del momento in casa Fiorentina nel corso dell’intervento a Radio Bruno Toscana.

“Diogo Dalot? Dovesse andarsene Odriozola, a me piacerebbe Bellanova. Mi sembra un giocatore che abbia tutte le caratteristiche per crescere ulteriormente e fare molto bene. Questa cosa di voler svendere Dragoswki mi fa impazzire, forse ci dimentichiamo che nella passata stagione ha salvato la Fiorentina insieme a Vlahovic. Perché buttare via soldi e spendere soldi per un portiere? Dicono che non sappia giocare con i piedi, ma ad esempio anche Meret non è molto bravo in questo aspetto. Per favore, non parlatemi di Provedel“.

Continua così Cecchi: “Se dovesse arrivare l’Europa, quella della Fiorentina sarebbe una piccola impresa. Castrovilli? Nelle ultime partite è tornato a buoni livelli, abbiamo l’obbligo di aspettarlo. Su Biraghi dico che non sarà mai un fenomeno, ma non è sicuramente lui uno dei problemi della Fiorentina“.