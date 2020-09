Cecchi su Pezzella: “L’argentino lo vedrei bene in coppia con Romagnoli. Commisso? Vuole lasciare il segno nel suo primo vero mercato”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, è intervenuto a Radio Sportiva:

“Pezzella è un giocatore sottovalutato, non ha fatto un grande campionato perché si è smarrito insieme a tutta la Fiorentina. Da un punto di vista tattico lo vedrei bene al Milan, si somma bene a Romagnoli. Ovviamente spero che resti a Firenze perché è un valore aggiunto.

Fiorentina? Questo mercato brucia tutto in fretta, ma a gennaio ha preso Amrabat, uno dei migliori tre centrocampisti dello scorso campionato, e Kouame. Vediamo come ne uscirà, sono fiducioso perché Commisso vuole lasciare il segno nel suo primo vero mercato, al tempo stesso temo che sarà finanziato da Chiesa. Chi prende Federico fa un gran colpo.

Commisso? Ha pagato lo scotto del primo anno in Italia, ma ha investito. Ho il sospetto, però, che alcune risorse siano state disperse. La voglia di spendere c’è, aspetto la fine del mercato per capire come.