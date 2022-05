Cecchi: “Terracciano è un buon portiere di riserva che si è trovato a fare il titolare. Se serve uno buono con i piedi, tra i pali mettiamoci Torreira”

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno della sconfitta della Fiorentina a Milano. Queste le sue parole:

“Capisco la sconforto per una sconfitta del genere, ma starei attento a gettare tutto adesso. La Fiorentina l’abbiamo riconosciuta ieri, per un tempo è stata molto bene in campo. La sconfitta arriva per l’errore del portiere, così come è successo a Torino. Continua a pensare che Dragowski sia più forte di Terracciano. Pietro è un’ottima riserva che si è ritrovato a fare il titolare. Il polacco ci ha salvato più volte l’anno scorso, lo avrei gestito diversamente. Se serve qualcuno bravo con i piedi, tra i pali mettiamoci Torreira“.