Cecchi: “Torreira deve restare, è un fiorentino acquisito. Commisso ha ancora voglia di rimanere alla Fiorentina, ma perché non parlare anche di sport più che di cifre dopo una stagione come questa?”

La penna de La Nazione Stefano Cecchi è intervenuto come al solito su Radio Bruno per fare il punto su alcune tematiche calde del mondo Fiorentina: “Cabral arriva da un mondo diverso e fa fatica nel calcio di Italiano perché è un finalizzatore. Tuttavia credo che abbia qualcosa di più di Piatek, nell’ottica del calcio che esprime Italiano. Torreira? Calciatore centrale nell’orchestra di questa Fiorentina. L’uruguagio ha disputato un gran campionato e deve restare a Firenze. Si vede che l’ex Arsenal è orgoglioso di vestire il Viola, è un fiorentino acquisito. Mi dispiacerebbe se se ne andasse.

Poi sulla conferenza di Commisso ha aggiunto: “Il Presidente ha dimostrato che ha ancora voglia di rimanere alla Fiorentina, ma non si fa una conferenza stampa chiedendo prima le domande ai giornalisti. Non mi è piaciuta la parte su Italiano, non ho capito se vuole rimanere o meno. E poi non mi piace questo clima di guerra perenne col mondo. Perché non parlare anche di sport più che di cifre dopo una stagione come questa?”