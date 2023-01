Cecchi va in Colombia: “Ma il mio sogno è giocare con la Fiorentina”

Da Firenze è volato fino in Colombia. Il calciatore fiorentino, Francesco Cecchi, classe 2003, sta facendo ora la preparazione precampionato nel Llaneros di Villavicencio, società che milita in Serie B nel paese sudamericano.

“Le opportunità in Italia per i giovani calciatori sono poche – ha raccontato Cecchi a La Nazione – e quindi ho deciso con entusiasmo, con il supporto di mio babbo Nicola e di mia mamma di origine cubana, di fare questa esperienza, avvantaggiato dal saper parlare perfettamente spagnolo. E mi sono subito ben integrato nel gruppo. Spero, sia per me che per la squadra, di conquistare tanti successi”.

Cecchi ha le idee chiare sul suo futuro: “Il mio sogno è tornare in Europa e in particolare in Italia ed un giorno giocare nella Fiorentina, la mia squadra del cuore da sempre“.