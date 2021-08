Cecchi: “Vlahovic a Moena è stato capitano nel disporre la Fiorentina in campo e fuori. Venderlo sarebbe una sconfitta emotiva”

Il giornalista Stefano Cecchi a Radio Bruno ha parlato così della situazione relativa ai rumors di mercato attorno a Vlahovic: “La vicenda Lukaku non mi fa stare tranquillo. Spero che resti, questa città ha bisogno di sentimenti forti e il serbo lo è in questo momento. E’ un giocatore che può esplodere da un momento all’altro, anche a Moena è stato capitano nel disporre la Fiorentina in campo e fuori, venderlo sarebbe una sconfitta emotiva”.