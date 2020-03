Ceferin: “Un centimetro di fuorigioco non è fuorigioco”. Var, rivoluzione in arrivo?

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport nella quale si è soffermato sull’utilizzo del Var e di possibili accorgimenti sul fuorigioco. Il massimo organo continentale infatti, ha deciso di introdurre linee più spesso per valutare le situazioni di fuorigioco, inizialmente solo per Champions League ed Europa League. Queste le sue parole: “Un centimetro di fuorigioco non è fuorigioco. Non è certamente questo il significato della regola: per far sì che intervenga il Var, ci deve essere un chiaro errore. Le linee più spesse sono essenziali, non sono disegnate in modo soggettivo. Quindi c’è il rischio di mandare in rovina la stagione di una squadra per un centimetro. Ritengo anche che ci sia un problema sui falli di mano, ma in merito non so cosa fare”.