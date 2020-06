Cejas: “L’anno della promozione passammo momenti brutti, poi Mondonico portò serenità. Che ricordi quella Fiorentina”

A TMW News ha parlato l’ex portiere della Fiorentina Sebastian Cejas, uno dei protagonisti del ritorno della squadra viola in Serie A avvenuta ormai 16 anni fa. Queste le sue parole: “Fu un campionato duro, passammo momenti brutti. Ma alla fine riuscimmo nell’impresa e tornammo in Serie A. Quando arrivò Mondonico riuscì a gestire la squadra in modo semplice e ci diede tanta serenità. La vittoria contro il Palermo fu la svolta perché poi cominciammo a vincere a ripetizione. Davanti avevamo un bomber del calibro di Riganò, che nonostante il fisico imponente e il tardo approccio al calcio professionistico riuscì a diventare capocannoniere. Che ricordi quella Fiorentina”.

