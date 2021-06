Celeste Pin: “Antognoni ha detto no alla Juventus. Deve scegliersi da solo il ruolo da coprire in società. Mi farebbe piacere se adesso Commisso lo chiamasse e…”

L’ex viola Celeste Pin ha parlato a Lady Radio dicendo la sua sulla vicenda legata al futuro in viola di Giancarlo Antognoni:

“So quanto vale Antognoni come uomo e so quanto ha dato alla Fiorentina e a Firenze. Lui ha detto no alla Juventus. Giancarlo si deve scegliere lui il ruolo da coprire in società. E’ un valore aggiunto. Antognoni è la Fiorentina. Mi farebbe piacere se adesso Commisso chiamasse Antognoni e lo incontrasse per qualche giorno a New York. Credo che verrebbero fuori tanti argomenti interessanti. Il rispetto per Giancarlo, secondo me, sta nel fatto che sia il presidente in persona a parlare con lui. Nessun altro. Questa situazione non porta niente di buono alla Fiorentina“.