Cellai: “Il Comune di Firenze spenderà 100 milioni al di là di quello che deciderà la Fiorentina: l’ultimo capitolo fuori da ogni logica”

“Il Comune di Firenze metterà almeno 100 milioni di euro di soldi pubblici per rifare lo stadio Franchi, al di là di quello che deciderà la Fiorentina. È l’ultimo capitolo, fuori da ogni logica, di una vicenda che in oltre 10 anni e tre mandati del PD alla guida di Firenze ha inanellato solo progetti sbagliati, fatti e poi cancellati, mentre il nostro stadio andava in malora”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai commentando le dichiarazioni del sindaco Dario Nardella nella conferenza stampa di ieri.

“Se questo doveva essere l’esito, i lavori sarebbero potuti cominciare anni e anni fa, e a quest’ora avremmo quantomeno uno stadio coperto e con una struttura integra. Ma Nardella si era innamorato della Mercafir, aveva fatto varianti urbanistiche, ipotizzato lo spostamento del mercato ortofrutticolo e sorvolato sulle perplessità della nuova proprietà della Fiorentina. Sordo a chi, come noi di Forza Italia, gli ripetevamo che si trattava di un progetto folle che non sarebbe mai arrivato a compimento, il sindaco è andato dritto per la sua strada. Fino ad oggi, quando, giunto il parere del Ministero, si tira fuori dal cappello il ‘restyling più bello del mondo’, con non si sa quali soldi (si parla di prestiti a tasso zero, ma sono pur sempre soldi che vanno restituiti), condendo il tutto con ipotesi anche più fantasiose: spazi commerciali fuori dallo stadio (dove? Non è dato sapere), museo della Fiorentina che a quanto pare sarà il Comune a decidere dove debba sorgere in barba alla squadra”.