Cellai: “Il Soprintendente non può essere come un secondo Sindaco. Doveroso riordinare le competenze”

Jacopo Cellai, candidato per Forza Italia nel collegio di Firenze 1, ha parlato a Italia 7: “Emendamento stadi? Speriamo che aiuti a valorizzare scelte che altrimenti rimarrebbero al palo. Il principio è condivisibile, infatti ha incontrato il favore di tante forze politiche. Dopo che sono stati trovati gli elementi essenziali da tutelare, è doveroso che sia l’amministrazione comunale a decidere perché gode della legittimazione popolare. Un conto è la tutela di un bene storico, un altro è arrivare ad una situazione assurda, in cui il Soprintendente diventa come un secondo Sindaco. Questo non è giusto: il Sindaco è uno e decide lui, è doveroso riordinare le competenze. I proprietari di società sportive, come Commisso, vogliono avere delle certezze sui tempi e sui costi. Non ci possiamo permettere di perdere tempo e soldi dietro ad un progetto che poi vengono stoppati”.

